Армению с официальным визитом посещает Игорь Додон

Ереван, , 19:57 — REGNUM По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 9−11 ноября в Армению с официальным визитом прибудет президент Республики Молдова Игорь Додон.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, в рамках визита намечаются встречи Игоря Додона с высшим руководством РА: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром. В резиденции Сержа Саргсяна пройдут армяно-молдовские переговоры высокого уровня, по завершении которых президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.

Президент Молдовы посетит Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий «Тумо», Академию шахмат Армении. Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе «Цицернакаберд».

Несмотря на то что у Армении Молдовы нет никаких двусторонних разногласий, ни тем более по вопросам региональной или международной повестки, отношения между странами налажены лишь на словах. Между странами практически отсутствуют стастически значимые торгово-экономические отношения, хотя встречи на высшем уровне и взаимные визиты не являются редкостью. В последний раз президенты двух стран встречались в прошлом апреле в Бишкеке.