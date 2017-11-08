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Армению с официальным визитом посещает Игорь Додон

Политика

В рамках визита намечаются встречи Игоря Додона с высшим руководством РА

Армению с официальным визитом посещает Игорь Додон
Иллюстрация: Администрация президета Армении
Серж Саргсян и Игорь Додон

Ереван, 8 ноября 2017, 19:57 — REGNUM  По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 9−11 ноября в Армению с официальным визитом прибудет президент Республики Молдова Игорь Додон.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, в рамках визита намечаются встречи Игоря Додона с высшим руководством РА: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром. В резиденции Сержа Саргсяна пройдут армяно-молдовские переговоры высокого уровня, по завершении которых президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.

Президент Молдовы посетит Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий «Тумо», Академию шахмат Армении. Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе «Цицернакаберд».

Несмотря на то что у Армении Молдовы нет никаких двусторонних разногласий, ни тем более по вопросам региональной или международной повестки, отношения между странами налажены лишь на словах. Между странами практически отсутствуют стастически значимые торгово-экономические отношения, хотя встречи на высшем уровне и взаимные визиты не являются редкостью. В последний раз президенты двух стран встречались в прошлом апреле в Бишкеке.

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Внешняя политика Армении
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