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США ужесточили санкции против Кубы

Политика

Ограничения касаются кубинских военных, разведки и служб безопасности

США ужесточили санкции против Кубы
paulbr75
Куба

Вашингтон, 8 ноября 2017, 19:48 — REGNUM  Вашингтон решил ужесточить санкции, направленные против кубинской армии, разведки и служб безопасности, сообщает 8 ноября пресс-служба госдепартамента США.

Американское внешнеполитическое ведомство обещает опубликовать список организаций, контролируемых или действующих под влиянием «кубинских военных, разведки или служб безопасности» и сотрудников этих организаций, финансовые отношения с которыми приносят пользу перечисленным кубинским структурам.

Минфин США уточняет, что всем, кто находится под юрисдикцией США, будет запрещено вступать в некоторые финансовые отношения с этими организациями.

Новые санкции Вашингтона начнут действовать с 9 ноября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла очередную резолюцию о необходимости прекращения односторонней экономической, торговой и финансовой блокады США в отношении Кубы.

Эту резолюцию поддержало 191 государство, включая Россию. Представители США высказались против.

Читайте ранее в этом сюжете: Генассамблея ООН вновь призвала США прекратить блокаду Кубы

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Куба и США

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