Кладбище памятников: борьба Франции против Польши ‑ и Польши против России

Варшава, , 03:59 — REGNUM Требование французов убрать крест с памятника папе Римскому Иоанну Павлу II (г. Плоэрмель) встречено на родине папы, в Польше, предложением забрать памятник себе. Вариантов несколько, — впрочем, одним этим сообщением связанные с Польше и памятниками новости не заканчиваются. Что пишет об этом польская пресса, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Памятник папе Иоанну Павлу II готов забрать бизнесмен Альфред Прусик (г. Ольштын), предлагающий разместить монумент на территории своего домовладения в Ла-Пренессе (Франция). Священник из города Щецин, Мариуш Венцлавек, предлагает установить памятник на террасе строящегося костела. В свою очередь, Юзеф Кардыщ, подкарпатского города Кольбушова, рассказал, что местные власти просят вернуть памятник в этот город. Староста уточняет, что установить монумент можно, например, на территории районной больницы, но выражает надежду на торжество здравого смысла, которое позволит памятнику остаться там, где он находится сейчас.

Неизвестно, можно ли надеяться на то же самое в отношении другого памятника, также находящегося под угрозой, но уже со стороны поляков. Речь идет о памятнике партизанам Второй мировой войны, воевавшим с нацистами. Находившийся в г. Кальвария-Зебжидовска (Малопольша) монумент раскритиковал директор Краковского филиала Института национальной памяти Польши Филипп Мущал. По его мнению, памятник подпадает под требования антикоммунистического закона, а эстетическая ценность его сомнительна, и посему он должен быть снесен. Городские власти, попросившие малопольского воеводу Петра Чвика подтвердить решение о сносе и дать денег на демонтаж, должны убрать памятник до конца года. Со сносом уже смирились местные жители, не согласные, однако, с тем, что увековечивший память павших обелиск отправится на свалку. В связи с этим решено памятник перенаправить в город Руда-Сленска, где уже размещены памятники Ленину, Революционному действию, польско-советской дружбе и монументы в честь погибших сотрудников минобороны и спецслужб.

О других событиях, обсуждаемых польской прессой, читайте в обзоре: Польша регионов: «Власти ведут к хаосу, и тогда приходят диктаторы»

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