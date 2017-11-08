В Новгородском госуниверситете спустя 9,5 лет сменили ректора

Великий Новгород, , 17:56 — REGNUM Ректор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ), 63-летний Виктор Вебер подал в отставку. Исполняющим обязанности ректора НовГУ назначен 39-летний Юрий Боровиков, который с 2014 года занимал пост проректора Томского политехнического университета. Как сообщили ИА REGNUM в вузе, сегодня, 8 ноября, новый руководитель был представлен на внеочередном заседании учёного совета НовГУ.

Виктор Вебер продолжит работу в Институте медицинского образования НовГУ, который он возглавлял с 1998 года, до своего избрания на пост ректора университета.

Напомним, Виктор Вебер занимает пост ректора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого с мая 2008 года. В 2013 году он был переизбран на эту должность.

Ранее в течение десяти лет — с 1998 по 2008 годы — ректором университета был Анатолий Гавриков, который с 2008 года и по настоящее время занимает пост президента Новгородского государственного университета.

Новгородский государственный университет — крупнейший вуз Новгородской области, в составе которого восемь институтов (политехнический, электронных и информационных систем, гуманитарный, сельского хозяйства и природных ресурсов, медицинский, экономики и управления, непрерывного педагогического образования и институт дополнительного образования) и Малая академия государственного управления Новгородской области. В университете обучается более 8,5 тыс. студентов. Также в состав университета входят три колледжа в Великом Новгороде (политехнический, гуманитарно-экономический, медицинский) и политехнический колледж в Старой Руссе, в которых обучаются ещё около 2 тыс. студентов.

В апреле 2017 года НовГУ вошёл в число опорных вузов России.