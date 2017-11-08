Литва просит Венгрию изменить позицию по украинскому закону об образовании

Вильнюс, , 17:35 — REGNUM По инициативе члена Сейма Литвы, консерватора Андрюса Кубилюса группа членов Сейма обратилась к членам венгерского парламента с просьбой исправить «грубую ошибку, совершенную правительством этой страны», и всеми силами помогать, а «не мешать присоединению Украины к ЕС и НАТО», сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, в канцелярии литовского парламента.

Литовские парламентарии были «неприятно удивлены и даже шокированы ультимативными заявлениями правительства Венгрии», которое «пригрозило блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, если та по требованию Венгрии не изменит новый закон о просвещении, в котором определена специфика образования лиц, принадлежащим нацменьшинствам».

«Мы понимаем, что вопросы образования нацменьшинств и их интеграции в жизнь государства всегда очень острые и должны решаться путем конструктивного диалога. Мы видим усилия Украины именно так решать возникающие важные проблемы, поэтому стоит искать решения, которые будут наиболее приемлемы всем сторонам. Но нас удивляют ультиматумы, которые власть Венгрии поставила Украине, угрожая этой стране геополитическими последствиями и блокированием интеграции Украины в ЕС», — сказал Кубилюс.

Литовские парламентарии призывают венгерских политиков «руководствоваться европейскими ценностями, вспомнить, сколько жертв в советские времена унесла борьба за свободу, вспомнить лозунг, объединяющий Центральную Европу — «За вашу и нашу свободу».

«Мы уверены, что такие заявления новых стран ЕС, утверждающих, что из-за каких-то исторических или нынешних несогласий с соседями они готовы блокировать усилия тех стран интегрироваться в ЕС, абсолютно неприемлемы. Такие заявления абсолютно не сочетаются с ценностями европейской солидарности и фундаментальной целью единой и свободной Европы», — отметил Кубилюс.

Обращение к членам венгерского парламента поддерживают председатель парламентского комитета по делам Европы Гедиминас Киркилас, староста парламентской фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, заместитель старосты фракции Радвиле Моркунайте-Микуленене, бывшие министры Раса Юкнявичене, Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис, Дайнюс Крейвис, председатель комитета по иностранным делам Юозас Бернатонис, представители фракции консерваторов, фракции Социал-демократической партии, рабочей фракции социал-демократов, Союза крестьян и зеленых, а также смешанной группы членов Сейма.

Напомним, на Украине приняли законопроект, который исключает преподавание в школах на иностранных языках после пятого класса, а после 2020 года — образование на Украине станет полностью украиноязычным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский законопроект об образовании вызвал широкий резонанс в Восточной Европе. Против закона выступили Венгрия, Греция, Польша, Румыния, Молдавия. Болгария также выступала против «дискриминационного» закона, однако позже пересмотрела свою позицию.

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