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Литва технически обеспечит украинскую пропаганду в Донбассе

Политика

Передаст оборудование для телевизионной трансляции

Вильнюс, 8 ноября 2017, 17:27 — REGNUM  Литва передаст Украине 7 передатчиков цифрового наземного телевидения. Правительство Литвы одобрило соответствующее предложение министерства транспорта и коммуникаций, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, в канцелярии правительства Литвы.

Литва передаст оборудование, чтобы «помочь создать общее информационное пространство в Донецкой области Украины».

Премьер Саулюс Сквернялис уверяет, что Литва и дальше стремится помочь Украине всеми силами.

«Украина — важный партнер Литвы. Мы неравнодушны к потребностям страны и ее регионов. Утвержденный сегодня проект — еще один конкретный жест поддержки Литвы и доброй воли жителям Украины», — сказал премьер.

25 июля 2017 года государственная администрация Донецкой области обратилась к правительству Литвы с просьбой помочь восстановить трансляции украинского телевидения и радиовещания в Донецкой области.

21 сентября администрация Донецкой области представила просьбу Литовскому центру радиовещания и телевидения относительно возможности передать Украине оборудование для трансляции цифрового наземного телевидения.

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы, как владелец акций Литовского центра радиовещания и телевидения, принадлежащих по праву собственности государству, предложило передать Украине 7 передатчиков цифрового наземного телевидения.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина восстановила телетрансляцию на Донецк

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Гражданская война на Украине

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