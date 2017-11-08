История российско-киргизской дружбы – развитие комплекса неполноценности?

Бишкек, , 17:14 — REGNUM «События 1916 года — это важная и трагическая страница в истории Киргизии. Но это память о поражении на котором нельзя воспитывать нацию», — глава Евразийского экономического клуба Никита Мендкович, прокомментировал ИА REGNUM новый праздник, посвященный памяти жертв Среднеазиатского восстания 1916 года и репрессий 30-х годов в Киргизии.

Эксперт отмечает, что «помнить национальную историю нужно всегда». Ведь люди должны учиться на своих ошибках и, что не менее важно, помнить прошлое победы. Это поддерживает веру в свои силы и позволяет повторять свои успехи в будущем.

«Нужно помнить общие победы, которые были навсегда вписаны в историю двух народов. Это и подвиг Панфиловской дивизии во время Великой Отечественной войны — храбрые воины-киргизстанцы и казахстанцы внесли весомый вклад в оборону Москвы. Необходимо гордиться выдающимися культурными достижениями — имя великого писателя Чингиза Айтматова прославило Киргизию во всем мире. Совместно наши ученые совершали великие открытия. Киргизстанцы участвовали в подготовке космических программ и имя Салижана Шарипова знакомо каждому как в Киргизии, так и в России», — напоминает Мендкович.

Что касается событий 1916 года, то аналитик подчеркивает, что «как бы их не трактовали — это проигранное восстание».

"Это бунт, который был подавлен, его лидеры были арестованы и казнены. Кроме того, оно не смогло оказать никакого влияния на политические события тех лет. Изменения произошли в результате революции в Петрограде в 1917 году, в которой участвовали совершенно другие люди и другие политические силы», — считает эксперт.

Он подчеркивает, что историю 1916 года нужно помнить , но это память о поражении.

«Чрезмерная концентрация на таких примерах истории воспитывает комплекс неполноценности у целой нации. Формируется восприятие не народа-творца, а народа-жертвы. Эту память нельзя превращать в национальную идею поскольку это память о поражении», — поясняет аналитик.

По его мнению «полезно» помнить о празднике 9 мая. Ведь этот день напоминает о том, что киргизские бойцы в 1945 дошли до Германии и победили.

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