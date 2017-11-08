Польша усилит содействие интеграции Грузии в ЕС и НАТО

Тбилиси, , 16:50 — REGNUM Польша усилит содействие интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. По информации пресс-службы президента Грузии, соответствующая договоренность была достигнута на встрече главы грузинского государства Георгия Маргвелашвили с польским коллегой Анджеем Дудой, которая состоялась 8 ноября в ходе визита президента Грузии в Польшу.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил польского коллегу за однозначную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, политику непризнания «оккупированных территорий» и за те заявления, которые с целью поддержки Грузии представители Польши делают в различных международных организациях, в том числе в ООН.

Президенты двух стран отметили, что активизация визитов на высшем уровне дает импульс более плодотворному сотрудничеству и упрочению дружеских связей между двумя странами. Нынешний визит они расценили как осуществление декларации о стратегическом сотрудничестве, подписанной в Тбилиси в мае текущего года в ходе визита польского президента в Грузию.

«Сегодня Польша — одно из ведущих государств Центральной Европы, мощь и развитие которого служит предпосылкой безопасности и благополучия всего региона. Партнерство Грузии и Польши определяет будущее сотрудничества между Центральной и Восточной Европой», — заявил на встрече президент Грузии.

После встречи глав государств в формате один на один состоялась встреча делегаций в расширенном формате, на которой были рассмотрены вопросы развития и углубления сотрудничества в различных направлениях. Стороны обсудили подготовку к предстоящим саммитам Восточного партнерства и НАТО и определили дальнейшие шаги на пути европейской и евроатлантической интеграции Грузии.

Анджей Дуда пообещал, что будет защищать интересы Грузии на саммитах Восточного партнерства и НАТО. Георгий Маргвелашвили в заключение встречи пригласил польского коллегу посетить Тбилиси 26 мая 2018 года и принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию восстановления государственности Грузии.

Напомним, что 26 мая 1918 года правительство Грузинской Демократической Республики приняло декларацию, которой провозгласило независимость страны. С 1991 года 26 мая отмечается в Грузии как день национальной независимости.

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