Ушаков: Путин на саммите АТЭС поднимет вопрос о помощи Вьетнаму

Москва, , 16:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) планирует другим странам-участницам этого форума оказать материальную помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна «Дамри». Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Напомним, в минувшие выходные дни на центральную часть Вьетнама обрушился тайфун «Дамри». За последние два десятилетия — это сильнейший тайфун, обрушившийся на Вьетнам и нанесший огромный материальный вред.

Из-за сильных разрушений существенно ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказался 30-километровый участок железной дороги, которая соединяет север и юг страны. Кроме того, многие районы остались без электроснабжения.

«На центральную часть Вьетнама обрушился тайфун, саммит будет проходить на фоне такого стихийного бедствия. Вы знаете, что российское руководство оказывает гуманитарную помощь Вьетнаму, а также президент поручил правительству выделить пять миллионов долларов в качестве материальной помощи», — рассказал Ушаков.

Он также отметил, что Путин обязательно поднимет эту тему на предстоящем саммите АТЭС и предложит другим странам-участницам оказать Вьетнаму материальную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10−11 ноября во вьетнамском городе Дананге состоится 25-й саммит АТЭС. В работе форума примут участие лидеры Тайваня, Китайской Народной Республики, Специального административного района Гонконг, Японии, Чили, Перу, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Японии, Малайзии, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинени, Мексики, Австралии, Республики Корея, Канады, Индонезии, Брунея, Вьетнама и России.