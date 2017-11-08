Пора разобраться? Глава МИД Ирана прибыл в Душанбе

Душанбе, , 16:25 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в таджикистанскую столицу сегодня, 8 ноября, сообщает ИА «Азия-Плюс», отмечая, что Таджикское внешнеполитическое ведомство от комментариев относительно целей визита отказывается.

По данным «Радио Озоди», на однодневный визит запланированы переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также обсуждение сложных отношениях между двумя странами со спикерами обеих палат таджикского парламента. Кроме того, ожидается, что Мохаммад Джавад Зариф будет участвовать в церемонии открытия нового здания посольства Ирана в Душанбе.

Ранее о предстоящем визите главы внешнеполитического ведомства в Таджикистан сообщали иранские СМИ, отмечая, что его будет сопровождать министр энергетики по вопросам водных ресурсов Реза Ардаканиян, но в таджикистанском МИДе эту информацию не комментировали.

Напомним, что с конца 2015 года наблюдается резкое ухудшение таджикско-иранских отношений — тогда для участия в международной конференции «Исламское единство» был приглашен председатель запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири.

После этого, уже в 2016 году у иранских экспортеров возникли сложности с ввозом товаров в Таджикистан, из-за его торговый оборот упал в два с половиной раза. Кроме того, в конце 2016 года был закрыт иранский Комитет помощи «Имдод» Имама Хомейни, в апреле 2017-го Таджикистан единственный не поддержал присоединение Ирана к ШОС, а в конце июня посольство Ирана закрыло два своих представительства на севере Таджикистана.

Кульминационным событием в ухудшении отношений двух стран наблюдатели окрестили показ по таджикскому телевидению документального фильма, где Иран обвиняется в финансировании громких убийств в Таджикистане в годы гражданской войны. Иранская сторона обвинения опровергла, назвав приведенные данные «сомнительными» и «бездоказательными».

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Одним из последних «выпадов» против Тегерана стала публикация на официальном сайте Центра исламоведения при президенте Таджикистана «Шиизм: идеология и практика», автором которого указан сотрудник Центра, кандидат философских наук Камар Нурулхаков. В тексте говорится о поддержке Ираном признанной на родине экстремистской ПИВТ, навязывании своей религиозной идеологии и попытке экспорта исламской революции в Таджикистан.

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