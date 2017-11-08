В Псковской области желают Турчаку не забывать проблемы регионов

Псков, , 16:17 — REGNUM Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов считает, что накопленный опыт работы на должности губернатора Псковской области поможет Андрею Турчаку в деятельности на посту заместителя председателя Совета Федерации, и с этой позиции он будет обращать на проблемы регионов больше внимания.

«Я думаю, что он сам в этом заинтересован, поскольку прошёл такую серьезную школу, очень хорошо знает те проблемы, с которыми сталкиваются регионы нашей страны, и я уверен, что он эти проблемы донесёт до членов Совета Федерации, до правительства РФ, благо теперь, после такого назначения, ему позволяет его нынешний статус», — заявил Котов.

Он также выразил надежду на конструктивное сотрудничество и помощь Андрея Турчака регионам страны и Псковской области в частности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 ноября, Андрей Турчак стал шестым заместителем председателя Совета Федерации. Такое решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента. Его кандидатуру поддержали 157 членов Совета Федерации. Один воздержался, один высказался против.

Напомним, Турчак был наделён полномочиями сенатора от Псковской области 2 ноября 2017 года — решение о его назначении представителем Псковского областного Собрания депутатов в верхней палате российского парламента было принято тайным голосованием в ходе 14-й, внеочередной сессии. В депутатский корпус Псковского областного собрания депутатов шестого созыва Андрей Турчак вошёл 30 октября — ему как лидеру общеобластного списка «Единой России» был передан вакантный мандат, освободившийся в связи с досрочным сложением полномочий единоросса Николая Бурого.

Ранее, 12 октября, Андрей Турчак досрочно ушёл в отставку с поста губернатора Псковской области, которой руководил 8,5 лет. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников.

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