Цуканов: Расселение ветхого жилья в Поморье должно завершиться до 30 ноября

Архангельск, , 16:09 — REGNUM Архангельская область попала под пристальное внимание «государева ока», как называют полпредства президента России. Стали известны результаты проверки региона, которую в конце октября провел полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

Как сообщает пресс-служба полпредства, по итогам совещания Цуканова с губернатором Архангельской области Игорем Орловым и руководителями органов региональной власти региона определены сроки исполнения поручений и лица, с которых будет спрос.

Одним из самых проблемных вопросов для Поморья многие годы является звание «столицы ветхого жилья» на Северо-Западе России. По указанию полпреда президента, до 30 ноября все мероприятия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Архангельской области должны быть завершены. Как известно, регион уже давно выбился из установленных государством сроков, согласно которым переселение аварийного жилья должно было закончиться 1 сентября 2017 года.

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При этом зачастую в Архангельской области людей из одних коммунальных квартир переселяют в другие, не улучшая качества их жизни. После встречи с Николаем Цукановым регион должен найти возможность предоставления отдельных квартир вместо коммунальных квартир аварийного жилищного фонда.

Контроль за качеством предоставляемого жилья должен быть постоянным, отметил полпред. В него будет входить, в том числе, анализ температуры и влажности внутри жилых помещений по итогам отопительного сезона 2017−2018 года.

Федеральный бюджет поможет Архангельской области медицинским оборудованием для больниц и диспансеров. Полпредство до 25 декабря 2017 года ждет от регионального правительства предложений, предварительно согласованных с Минздравом. Что касается качества оказываемых услуг, полпред озаботил регион снижением смертности населения от заболеваний системы кровообращения, новообразований, в том числе злокачественных и младенческой смертности.

До 20 апреля 2018 года правительство Поморья должно обеспечить доступность экстренной акушерской и гинекологической помощи в отдаленных населенных пунктах области. Маршрутизация пациенток изменится в связи с открытием перинатального центра в Архангельске в начале следующего года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с этим с января 2018 года в области прекратят работу несколько отдаленных родильных отделений.

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«Самое главное, чтобы центр заработал в части маршрутизации пациентов. Чтобы люди, которые будут приезжать из районов области, не почувствовали ухудшение качества оказания этой медицинской услуги», — подчеркнул Николай Цуканов.

Архангельской области также необходима сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Финансирование ее развития нужно предусмотреть в областном бюджете 2018—2020 годов, равно как и обеспечение транспортной доступности медицинской помощи по всей территории региона.

«Правительству Архангельской области рекомендовано принять дополнительные меры по снижению дефицита медицинских кадров, прежде всего по наиболее дефицитным специальностям, направленные на привлечение специалистов на работу в медицинские организации Архангельской области», — сказано в протоколе полпредства.

По указанию Николая Цуканова, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области направит средства своего нормированного страхового запаса на программы повышения квалификации медработников, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования.

Проблемы транспортной сети Поморья давно пора решать, отмечал полпред президента на предварительном совещании в Архангельске в октябре 2017 года: область имеет самый низкий среди регионов СЗФО процент дорог, отвечающих принятым нормативам, — менее 14%.

Теперь региону поручено до конца 2017 года разработать «дорожную карту» передачи некоторых региональных дорог (включая дорогу Усть-Вага — Ядриха) в федеральную собственность. Обусловлено это решение высокой значимостью некоторых областных трасс для реализации крупных федеральных проектов в Арктической зоне РФ.

Полпред пообещал до конца ноября обратиться к президенту ОАО «РЖД» Олегу Белозерову с просьбой ускорить принятие решения о реконструкции автожелезнодорожного моста через Северную Двину и определиться со сроками работ. Вопрос о реконструкции аэропорта Архангельска тоже вскоре будет решен, после того как будет налажено взаимодействие федерального и регионального правительств.

Напомним, что за последний месяц, кроме Николая Цуканова, Архангельск посетили глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин.

Сегодня, 8 ноября, с визитом в Архангельскую область прибыл Михаил Федотов, советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В планах Федотова — знакомство с деятельностью социальных учреждений региона и участие в форуме «Арктика — особый уровень прав человека», который состоится в Архангельске 9 ноября.

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