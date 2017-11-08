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Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ

Политика

«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента РФ»

Москва, 8 ноября 2017, 15:51 — REGNUM  Бизнесмен Сергей Полонский намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил сам Полонский по итогам заседания Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о законности приговора предпринимателю.

«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента РФ», — сказал Полонский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля 2017 г. Пресненский районный суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к 5 годам колонии, но освободил в связи с истечением срока давности.

Ранее предпринимателю были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Хищение чужого имущества с причинением материального ущерба в особо крупном размере»).

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