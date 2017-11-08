«Расстрельная должность». Глава Тувы снова уволил министра строительства

Кызыл, , 15:42 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол принял отставку министра строительства Владимира Фалалеева. Примечательно, что Фалалееву предъявлены практически те же самые претензии, что и уволенному год назад Александру Свинцову. Речь идет о неудовлетворительных темпах реализации программы расселения ветхого жилья, а также программы обеспечения жильем сирот.

«Когда я только начинал работать на посту главы республики, жилья для детей-сирот в Туве не было. И тема вообще была практически безысходной, — написал сегодня Кара-оол в своем блоге. — Но мы сумели этот вопрос сдвинуть с мертвой точки, сначала десятки сирот становились новоселами, затем сотня, и с каждым годом мы только увеличивали число получателей нового жилья по всей Туве. Останавливаться не намерен и не допущу, чтобы чье-то слабое управление становилось непреодолимым препятствием в выполнении этой задачи. Сегодня проверил ход исполнения текущей программы, увидел пробуксовки. Не согласен с таким подходом. Принял отставку министра строительства Фалалеева. Что мог, Владимир Александрович сделал. Он старался. Но задачи, и по программе строительства жилья для детей-сирот, и по переселению из аварийного жилищного фонда, непростые, и сегодня здесь требуется руководитель, способный переломить ситуацию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Фонд реформирования ЖКХ неоднократно называл Туву в числе регионов, сорвавших программу переселения из ветхого жилья. В частности, в начале года председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что два региона не выполнят программу расселения аварийного жилья — Амурская область и Тува. И если в Приамурье выполнение программы срывается по объективным причинам, то в Туве — в силу «субъективного фактора».

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«Сейчас мы перешли там на ручное управление, подключили казначейство… Там часть средств нецелевым образом ушла на набережную», — рассказал Степашин премьер-министру.

Срыв программы расселения произошел на фоне хищения выделенных на нее денег. Выяснилось, что региональное Управление капитального строительства в 2014 году заключило с новосибирской строительной компанией «Град» договор строительного подряда. Подрядчик обязался до конца 2014 года построить жилье для граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах, на что получил аванс в размере более 169 млн рублей. Договор строительного подряда по настоящее время не выполнен, люди продолжают жить в ветхих домах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Отправляя в отставку в октябре 2016 года Александра Свинцова, Кара-оол признал, что за последние годы накопились серьезные проблемы с реализацией программы по переселению граждан из ветхого жилья.

«Переселение людей из ветхого жилья является важным направлением работы. Необходимо снижение себестоимости строительства, планирование и учет, нужны кардинальные изменения в управлении отраслью», — сказал он тогда.

Из сегодняшней записи тувинского главы следует, что с поставленными задачами не справился и сменщик Свинцова.

«Отставка Владимира Фалалеева по тем же основаниям, что и увольнение проработавшего всего два года Свинцова, свидетельствует о том, что в Туве в сфере капитального строительства, осуществляемого на государственные деньги, наблюдается системный кризис, — считает политолог Анатолий Савостин. — Видимо, очень высока коррупционная рента, и ни один чиновник не сумеет справиться с ситуацией, когда выделяемые на строительство деньги разлетаются в виде многомиллионных взяток по карманам ответственных товарищей. Маловероятно, что квалифицированный и по-настоящему профессиональный человек, способный оценить риски, пойдет теперь на эту должность».

Пост министра строительства стал в Туве «расстрельным», добавил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.