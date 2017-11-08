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Депутаты муниципалитета Ярославля увеличили порог зарплаты помощников

Политика

Теперь они могут получать до 25 тыс рублей в месяц

Депутаты муниципалитета Ярославля увеличили порог зарплаты помощников
Муниципалитет Ярославля

Ярославль, 8 ноября 2017, 15:40 — REGNUM  Депутаты муниципалитета Ярославля увеличили с 10 до 25 тыс рублей предельную сумму, которую можно потратить на поощрение одного помощника депутата. Такое решение муниципалитет принял на последнем заседании 1 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом предельная сумма, которую народный избранник может потратить на помощников и иные нужды, осталась без изменений — 35 тыс рублей в месяц.

Таким образом максимальная «зарплата» помощника депутата представительного органа Ярославля сравнялась с тем же показателем у депутатов облдумы — там помощники также могут получать 25 тыс рублей. Правда, с помощниками депутата облдумы заключается трудовой договор, ведется учет рабочего времени. В муниципалитете же основанием для выплаты денег является расписка помощника.

«Мое мнение — это удобно для отдельной части депутатов. Можно взять одного помощника, который будет работать за троих. 10 тыс рублей — это меньше прожиточного минимума, и сложно требовать от помощника полноценной отдачи на эти деньги. Если же человек будет получать 25 тыс, то он может работать фактически на постоянной основе, например, принимать людей в приемной полный день. Это позволит усилить работу с избирателями. Но я пока буду придерживать старой схемы — у меня три помощника с компенсацией по 10 тыс рублей каждому», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

А вот бывших депутатов высокая зарплата помощников наводит на подозрения.

«Это выглядит странновато, с учетом того, что депутаты работают бесплатно, а помощники могут получать такую зарплату. Конечно, без помощников никак, но 10 тысяч в месяц были вполне нормальной суммой, за которую люди работали. Надо смотреть, как депутаты будут пользоваться этими средствами. В прошлом созыве, я знаю, были случаи, когда помощники просто расписывались за получение денег, а депутат забирал их себе. Причем пользовались этим вполне не бедные люди. Конечно, такую схему проще построить, когда все деньги платятся одному человеку», — сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-депутат муниципалитета, секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Каширин.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017

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