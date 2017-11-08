Песков прокомментировал ситуацию с изучением татарского языка в Татарии

Москва, , 15:31 — REGNUM Власти Татарии должны решать вопрос преподавания татарского языка в школах региона. Об этом сообщил в среду, 8 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У нас многонациональная, многоконфессиональная страна, — сказал Песков журналистам. — При этом страна единая, и президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о добровольной основе изучения национальных языков».

По его словам, главой государства уже были даны все необходимые на этот счет поручения.

«Все остальное — вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверка в Татарии началась в октябре текущего года, и по ее результатам ряд учебных заведений получил прокурорские предписания с требованием привести учебные планы в соответствие с федеральным образовательным стандартом, а также учитывать мнение родителей при выборе родного языка.

В свою очередь, родители школьников после обнародования президентских поручений начали массово писать заявления с отказом от татарского языка. Такая «отказная волна» привела к возмущению со стороны сторонников сохранения обязательного преподавания данного языка в образовательных учреждениях.

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