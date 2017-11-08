Киев разорвал очередное военное соглашение с Россией

Киев, , 15:30 — REGNUM Соглашение между Украиной и Россией о взаимных поставках вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, а также о взаимных услугах военного назначения денонсировало украинское правительство, сообщает 8 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, действие двустороннего соглашения было остановлено Киевом без обсуждения. Соглашение, подписанное между государствами 8 февраля 1995 года, предусматривало невозможность Украины и России без взаимного согласия передавать или продавать военное оборудование, вооружение, технику третьим лицам.

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Напомним, ранее Киев разорвал еще одно военное соглашение с Россией, заключенное в 2000 году и вступившее в силу в 2005 году, о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

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Также в августе 2017 года правительство Украины денонсировало соглашение о взаимодействии с Москвой по экспорту товаров военного назначения в третьи страны, которое предполагало проведение совместных маркетинговых исследований мировых рынков военной продукции и обмен информацией.

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