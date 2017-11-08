Андрей Стеценко, , 17:13 — REGNUM

Между Украиной и Польшей разгорается скандал в вопросах признания памятников и отношения к украинским националистам. Если раньше разногласия комментировались на уровне внешнеполитических ведомств, то теперь они вышли на президентский уровень.

Так, вчера, 7 ноября, президент Польши Анджей Дуда призвал президента Украины Петра Порошенко снять с важных должностей чиновников, которые якобы имеют «откровенно антипольские взгляды» или являются националистами.

«Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сотрудников, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике. Такие люди не строят сотрудничество между нашими странами, они его разрушают. Поэтому такие люди в большой политике, в политике, имеющей международное значение, не должны с украинской стороны иметь место», — сказал Дуда, передает «Польское радио».

При этом президент Польши не сказал, кто из высшего руководства Украины имеет антипольские взгляды.

«Об этом также необходимо говорить громко, что на важных должностях в Украине есть люди, которые практически имеют откровенно антипольские взгляды, это неприемлемо».

Примечательно, что сам президент Порошенко и глава МИД Украины Павел Климкин не комментируют заявления президента Дуды.

В свою очередь сегодня, 8 ноября, пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что «в украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями».

Она заверила, что официальный Киев не намерен политизировать прошлое украинско-польских отношений.

«Украина не намерена политизировать историческое прошлое украинско-польских отношений и будет придерживаться конструктивной позиции. В проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые имеют антипольские настроения. Украина — это стратегический партнер Польши, и этот принцип лежит в основе нашей политики в отношении Польши и польского народа. Украина настроена на конструктив и не намерена применять политическую логику к историческим событиям между двумя странами», — сказала Беца, слова которой цитирует пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, 7 ноября заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук сообщил, что в ходе круглого стола в краеведческом музее города Ровно «Волынский эксперимент Г. Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период» вице-консул генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур назвал украинский Львов «польским городом».

«Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным и не стоит отмечать дни рождения польского оккупационного чиновника Генрика Юзевского, поскольку Польша захватила часть территории УНР в 1919—1920 гг. На самом деле «волынский эксперимент» был направлен на утверждение польской власти и полонизацию и ассимиляцию местных украинцев», — написал Марчук в Facebook.

По его словам, в ответ на эти слова вице-консул встал и заявил, что «Украинского государства в то время не существовало», а «Львов — это польский город, и сегодня можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс».

При этом в комментарии изданию «Волинь24» вице-консул Запур назвал свое скандальное заявление в Ровно «тенденциозным», поскольку некоторые участники круглого стола заявили, «что в годы Речи Посполитой поляки оккупировали Львов».

«Я с этим не согласился. Сказал, что нельзя говорить об оккупации, потому что оккупация — это когда одно государство захватывает часть другого государства. …Я сказал о том, что в 1918 году Львов был польским городом. Ведь известно, что большинство населения Львова тогда были поляки. Так что просто это очень тенденциозно и не соответствует сути. Я думаю, что эта новость специально так написана, чтобы она была провокационной и подрывала польско-украинские отношения», — оправдался Запур.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович разместил на своей странице в Фейсбуке пост польского историка Лукаша Адамски, который упрекнул некоторых украинцев и поляков в «накручивании напряжения в украинско-польских отношениях».

«…Через непонимание того, что слово имеет вес, в частности в случае упомянутых известных личностей украинской общественной жизни, накручивается напряжение в польско-украинских отношениях. (О многих своих земляках я мог бы написать то же). Подумаем больше перед публикациями или поддержками таких постов», — пишет Адамски.

Как сообщалось, 2 ноября польский сенатор и историк Ян Жарин обвинил украинские власти в якобы варварском поведении в вопросах исторической памяти. По его словам, в польско-украинских отношениях наблюдается многомерный кризис, который спровоцирован «серьезными и глубокими культурными различиями между Польшей и Украиной».

«Украина не хочет принадлежать к римской цивилизации. Она ведет себя как варвар в вопросах исторической памяти. В нынешней внешней политике у нас много общего, у нас есть много положительных предложений. Но взаимные отношения будут очень неглубокими, если Украина не поймет, что более глубокие отношения идут из культурного измерения… Поляки гибли в этих районах во время Первой мировой войны. Могилы, которые существуют со времен боев легионов, с сентября 1939 года, со времени геноцида на Волыни… Это события, связанные с польским наследием в XX веке… Если мы не поймем эту простую истину с украинской стороны, тогда наша «дружба» будет все более отдаленной», — сказал Жарин.

В тот же день глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша вводит запрет на въезд в Польшу тем людям, которые демонстрируют крайне антипольские взгляды.

«Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские позиции, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС «Галичина», в Польшу не въедут», — сказал Ващиковский.

Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил Жарина и Ващиковского в империализме. Он также напомнил, что Польша, в отличие от Украины, так и не восстановила разрушенные украинские памятники.

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