Петербург начал готовить трудовых мигрантов в Узбекистане: зачем это нужно?

Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM В Самарканде (Узбекистан) открылся первый на постсоветском пространстве Центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Россию. Он будет специализироваться на подготовке узбекских мигрантов, которые хотят работать в Петербурге.

Как рассказала 7 ноября на церемонии открытия Центра вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, специалисты этого учреждения помогут потенциальным мигрантам правильно оформить документы для въезда и трудоустройства в РФ и работать без нарушений законодательства на территории России.

Открытие центра приурочено к визиту в Узбекистан представительной петербургской делегации во главе с губернатором Георгием Полтавченко. Как сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе Смольного, визит продлится до 10 ноября и приурочен к проведению культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга. Запланирована встреча Георгия Полтавченко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым.

Между властями Санкт-Петербурга и Ташкента будет подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и дорожная карта по реализации этого соглашения на 2017−2021 годы. Кроме того, будут подписаны соглашения о сотрудничестве между вузами и школами Петербурга и Узбекистана. В Ташкенте пройдет заседание бизнес-форума «Санкт-Петербург и Республика Узбекистан — новые горизонты сотрудничества».

Как отмечает обозреватель ИА REGNUM, каждый четвертый из 1,7 млн граждан Узбекистана, официально работающих в России, находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По неофициальной оценке, число мигрантов из Узбекистана в Петербурге и ближайших пригородах превышает полмиллиона человек.

В 2016 году находящиеся в РФ граждане Узбекистана отправили на родину денежными переводами около 2,7 млрд долларов, почти миллиард из этой суммы приходится на Петербург и Ленобласть. Объем переводов сопоставим с объемом общего товарооборота между Россией и Узбекистаном (2,8 млрд долларов в 2016 году).

В открывшемся в Самарканде Центре подготовки мигрантов будет проводиться предварительное собеседование с желающими работать в России, анкетирование, предвыездная подготовка и консультации, медкомиссия, тестирование по русскому языку. Петербургские чиновники отмечают, что работа мигрантов в России должна быть законной и взаимовыгодной: легализация позволит самим мигрантам получать необходимую социальную поддержку, а бюджету — налоги от их деятельности.

Эксперты по-разному оценивают этот замысел Смольного. Миграционный поток в Петербург нужно, с одной стороны, сокращать, а с другой — стремиться к его легализации, отмечает депутат городского парламента, член комиссии по экономике Оксана Дмитриева («Партия роста»).

«Нам нужно делать ставку на развитие инновационных отраслей, а не на рытье котлованов и экстенсивное строительство, — отметила Дмитриева в комментарии для ИА REGNUM. — Чем ближе мы будем к инновационной экономике, тем меньшее число неквалифицированной рабочей силы нам будет требоваться. То есть, всё зависит от выбранной модели развития. Не стоит забывать и о вопросах социальной адаптации. С другой стороны, тот небольшой миграционный поток, который все-таки останется, должен быть, действительно, легализован, а мигранты из бывших советских республик — это, при прочих равных, лучше, чем мигранты из других стран».

Привлечением мигрантов Россия удержит свои позиции как самой быстрорастущей экономики на постсоветском пространстве, укрепит собственную экономику и будет вовлекать соседние государства в свою экономическую орбиту, полагает глава аналитического отдела ИК «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский.

«В конкуренции национальных экономик выигрывает тот, кто может обеспечить себя в том числе и дешевой рабочей силой, — отметил Кумановский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — В последние годы из-за падения курса рубля мы стали проигрывать эту конкуренцию. Мигранты, которые пройдут подготовку в подобных центрах, с большой долей вероятности поедут именно к нам. К тому же подобное укрепление экономических связей благотворно скажется и на политических решениях, принимаемых руководством этих стран».

Добавим, что в последние годы наблюдается оживление экономических связей между Санкт-Петербургом и Узбекистаном. Они не исчерпываются темой трудовых мигрантов. Так, в 2016 году объем торговли Петербурга с Узбекистаном увеличился на 35% по сравнению с 2015 годом.

Из петербургского аэропорта «Пулково» выполняются регулярные рейсы в такие города Узбекистана, как Андижан, Бухара, Самарканд, Ташкент, Термез, Ургенч, Фергана.