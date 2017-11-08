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Тарифы в Ростовской области доверили новому управленцу

Политика

Алексей Лукьянов занял вакантное кресло руководителя Региональной службы по тарифам

Ростов-на-Дону, 8 ноября 2017, 15:01 — REGNUM  В Ростовской области перестал пустовать кабинет руководителя региональной службы по тарифам. Соответствующий пост занял Алексей Лукьянов, следует из указа донского губернатора Василия Голубева, передаёт ИА REGNUM 8 ноября.

По имеющимся биографическим сведениям, у нового руководителя два высших образования. Около 20 лет Лукьянов трудился на различных должностях на предприятиях сферы энергетики в Новочеркасске, Красносулинском районе и Ростове-на-Дону, ранее занимал должности и в региональной службе по тарифам. Последние пять лет он курировал инфраструктурные проекты в АО «Региональной корпорации развития». Не так давно был назначен на пост первого заместителя генерального директора компании.

Прежде с мая 2011 года руководителем региональной службы по тарифам был Олег Николаевский. Хотя до этого назначения со скандалом покинул администрацию Твери. О его отставке стало известно в начале сентября. На своей странице в социальной сети Facebook омбудсмен по защите прав предпринимателей, член политической «Партии роста» Александр Хуруджи написал:

«Омбудсмен Борис Титов после приезда в Ростовскую область обратил внимание на вопиющие нарушения в области неоправданно завышенных тарифов. Надеемся, что власти региона поставят на эту должность профессионала, проведут открытый публичный подбор на эту ключевую должность».

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