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Узбекистан посетит делегация из ЕС во главе с Могерини

Политика

Представители ЕС намерены посетить министерскую встречу и конференцию, посвященные развитию стран Центральной Азии

Ташкент, 8 ноября 2017, 14:38 — REGNUM  Делегация Евросоюза во главе с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини 9 ноября посетит Узбекистан, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

В составе делегации также входят комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и другие официальные представители. Делегацию примет президент Узбекистана Шавкато Мирзиеев.

Предполагается, что гости из Евросоюза примут участие в межрегиональной министерской встрече «Европейский союз — Центральная Азия», проходящей в Самарканде 10−11 ноября, а также посетят международную конференцию «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

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Ранее Могерини сообщала, что ЕС продолжит развивать отношения со странами Средней Азии, и на эти цели в странах Европы на 2014—2020 годы выделено €1 млрд.

Региональную стратегию ЕС на 2017 год также пересмотрят для установления более результативного партнерства, сочетающего «двусторонний подход с учетом специфики каждой из пяти стран Центральной Азии и региональным охватом, который фокусируется на вопросах экономического роста и стабильности».

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Политическая жизнь Узбекистана

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