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Госдума может ввести обязательную дактилоскопию для всех иностранцев

Политика

В МВД сетуют на отсутствие финансирования

Госдума может ввести обязательную дактилоскопию для всех иностранцев
stux
Дактолоскопия

Москва, 8 ноября 2017, 14:20 — REGNUM  Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают рассмотреть возможность введения дактилоскопической регистрации всех иностранцев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Полная дактилоскопическая регистрация всех без исключения иностранных граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации, может стать целесообразной мерой в борьбе против серьезной угрозы национальной безопасности — проникновения в страну так называемых «иностранных террористов — боевиков», отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Госдума 26 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дополняет перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, иностранными гражданами, получающими вид на жительство в Российской Федерации.

«В этой связи полагаем целесообразным при доработке законопроекта ко второму чтению рассмотреть возможность введения дактилоскопической регистрации в отношении всех без исключения иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию», — заявил Вяткин.

Вместе с тем глава МВД Владимир Колокольцев неоднократно высказывался за введение всеобщей дактилоскопии.

Однако ранее отвечая на вопрос депутата от КПРФ глава МВД посетовал, что ввести «дактилоскопический щит» вокруг России за два-три года невозможно. «К сожалению бюджетное финансирование отстает от наших и ваших пожеланий, поэтому как только в полном объеме будет разрешен этот вопрос, тогда будет рассмотрена и та проблема, о которой говорится», — отметил Колокольцев.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД: В ближайшие 2-3 года ввести всеобщую дактилоскопию не удастся

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«Правительственный час» в ГД главы МВД В. Колокольцева
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