Лидер турецкой оппозиции: США – ненадежная страна

Анкара, , 14:20 — REGNUM

США являются «надежной страной», заявил 7 ноября лидер оппозиционной Партии националистического движения Девлет Бахчели, сообщает Anadolu.

С таким заявлением Бахчели выступил 7 ноября в парламенте страны. По его словам, Вашингтон нарушил «правила альянса» в том, как он относился к Турции.

«Если бы США изначально выбрали более мягкий подход к требованиям Турции, тогда турецкая нация делала бы то, что необходимо», — отметил Бахчели.

«Но США этого не делает», — добавил. — Я считаю, Вашингтону следует пересмотреть свое поведение».

Бахчели также заметил, что запланированный на следующую неделю визит президента страны Реджепа ТайипаЭрдогана в Россию принесет положительные плоды.

Напомним, глава Турции Эрдоганрасчитывает, по данным турецких СМИ, встретиться с президентом России Владимиром Путиным 13 ноября в Сочи во время своего официального визита в Россию. Главы государств могут обсудить взаимодействие в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, возможнуюоперация в Африне, расположенном насевере арабской республики, а также поставку российских С-400.