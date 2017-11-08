Украина открыла в Сиднее почетное консульство

Киев, , 14:27 — REGNUM Украина официально откроет в середине декабря 2017 года почетное консульство в Сиднее, сообщает 8 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, Киев уже назначил почетного консула Украины в Сиднее, которым стал Ярослав Дума, ранее возглавлявший украинскую диаспору в Сиднее. Также Дума является членом Сиднейского ротари-клуба.

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Отмечается, что открытие почетного консульства «откроет новые возможности для более эффективного использования украинской общины в Сиднее». Консульство будет налаживать работу с местным населением, работать с правительством и бизнесом, а также продвигать украинско-австралийское сотрудничество в экономической и культурно-гуманитарной сфере.

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Напомним, в марте 2015 года состоялось открытие австралийского посольства в Киеве, которое вскоре закрылось. Граждане Украины теперь оформляют визы в Австралию через Австралийскую высокую комиссию в Лондоне. Тем не менее в Киеве действует Почетное консульство Австралии.

В свою очередь, украинское посольство действует в Канберре.

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