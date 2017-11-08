Колокольцев обещает помощь в наведении порядка в Дагестане

Москва, , 13:50 — REGNUM Глава МВД Владимир Колокольцев заверил в готовности продолжать работу и по наведению порядка среди сотрудников дагестанской полиции и заверил в намерении спокойно комплексно и системно работать по выкорчевыванию фактов злоупотребления руководства республики, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

В ходе «правительственного часа» в Госдуме депутаты обратили внимание главы МВД на то, что в Дагестане в последние годы были убиты более 16 общественных деятелей и журналистов, эти преступления не расследуются.

Проблем в республике много, обвинять только сотрудников полиции несправедливо, заявил глава МВЛ Владимир Колокольцев.

«Что касается расследования уголовных дел, этим расследованием занимается Следственный комитет России, мы оказываем максимальную помощь нашим следователям в установлении фактов противоправных действий, если они совершены сотрудниками полиции», — сказал министр.

«Проблем в республике много, обвинять сотрудников органов внутренних дел в том, что они потворствовали каким-то противоправным проявлениям со стороны бывшего руководства республики (Рамазана Абдулатипова) я бы не стал, потому что аналогично бывшее руководство республики обращалось с требованием, наоборот, призвать сотрудников органов внутренних дел, чтобы они четко выполняли команды руководства местного, республиканского руководства. Истина лежит всегда в середине», — отметил Колокольцев.

«Спокойно будем продолжать работу и по наведению порядка среди самих сотрудников органов внутренних дел дагестанской полиции и в то же время будем спокойно комплексно и системно работать по выкорчевыванию фактов злоупотребления руководства республики, и будем помогать Владимиру Васильеву, врио главы Дагестана, в наведении в республике порядка, элементарного порядка, который народ республиканский заслужил, и в нашем лице можно видеть сторонников и инициаторов подобного рода мероприятий», — заявил глава МВД России.