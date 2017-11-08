В Саудовской Аравией заморожено более 1,2 тыс. банковских счетов

Эр-Рияд, , 13:37 — REGNUM Банки Саудовской Аравии заморозили более 1,2 тыс. счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам королевства в рамках антикоррупционной чистки, сообщает Reuters.

Такая информация 7 ноября поступила от ряда сотрудников банков и юристов, которые также добавили, что число закрываемых счетов растет.

Так, по словам источника в одном из банков королевства, с 5 ноября центральный банк страны расширяет список счетов, которые должны быть заморожены. Банкир не стал называть компании, чьи счета подверглись заморозке.

Как стало известно от другого источника, большая часть замороженных счетов принадлежит физическим лицам.

Напомним, 5 ноября в Саудовской Аравии была осуществлена серия арестов предпринимателей и высокопоставленных официальных лиц. Среди них 11 членов королевской семьи и четыре действующих министра.