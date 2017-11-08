ЕС «закрывает двери» перед Пучдемоном

Брюссель, , 13:32 — REGNUM После «вето» Еврокомиссии, Европейского совета и правительств практически всех стран ЕС, Европейский парламент решил «захлопнуть двери» перед бывшим главой Каталонии Карлосом Пучдемоном, сообщает 7 ноября, испанское издание El Mundo. Европарламент, однако, не может запретить Пучдемону въезд в страны ЕС без постановления суда, поэтому бельгийский суд решил попросту не выпускать бывшего каталонского лидера из Бельгии.

Присутствие бывшего президента и других бывших членов регионального правительства Каталонии становится головной болью для бельгийских властей. На прошлой неделе бельгийцы отказали Пучдемону в использовании одного из залов федерального здания для проведения пресс-конференции. А уже в воскресенье бельгийский суд в качестве меры пресечения в отношении бывшего лидера Каталонии и его советников запретил им покидать Бельгию без письменного разрешения суда. Пучдемон и его бывшие коллеги обязаны иметь постоянное место жительства на территории Бельгии и являться в суд по первому требованию бельгийских властей или полиции.

Напомним, что после того, как в прошлую пятницу Национальная судебная коллегия пиренейского королевства выдала ордер на арест отстраненного президента Женералитета и четырех бывших членов правительства автономии, которые в настоящий момент находятся в Бельгии, Пучдемон и четверо его соратников сдались в руки бельгийского правосудия. Бывшие члены каталонского правительства были выпущены на свободу до 17 ноября, когда в судебном порядке на закрытом заседании будет принято решение об экстрадиции.

Меры пресечения, однако, не налагают никаких ограничений на общение со средствами массовой информации, как и не запрещают дальнейшее продолжение политической деятельности бывшего президента, чем Пучдемон и воспользовался. Уже 7 ноября более 200 бургомистров со всей Каталонии встретились в региональной столице с целью «интернационализировать факт политического преследования, которому подвергаются представители Каталонии». Призыв поддержала Ассоциация муниципалитетов за независимость (AMI), а такжеАссоциация муниципалитетов Каталонии (ACM). Окружение Пучдемона никак не подтверждает, но и не опровергает его причастность к организации акции, однако многие эксперты считают его вмешательство само собой разумеющимся.

На данный момент кампания «интернализации» имеет два основных эффекта. Первый заключается в том, что европейские институты становятся более транспарантными и одновременно более суровыми.

«Я не вижу, чтобы испанские власти нарушали правопорядок. Я думаю, его скорее нарушают те, кто не уважает конституционный строй Испании», — заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На вопрос о том, существуют ли какие-либо сомнения насчет экстрадиции, его представители не без иронии ответили: «Насколько мы помним, Бельгия и Испании до сих пор обе были демократиями».

Второй эффект — возобновление политического кризиса в Бельгии. После прибытия в Бельгию бывшего каталонского лидера обстановка внутри бельгийского правительства значительно накалилась. «Нам нужно перестать добиваться справедливости и прекратить думать, что мы сможем иметь реальное влияние на то, что происходит в Испании. В Бельгии сейчас буквально возносят то, что на деле превышает все разумные пределы», — подчеркнул министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. Правительству Шарля Мишеляизначально не понравилась идея прибытия Пучдемона в Брюссель. Сейчас и сам премьер-министр очень обеспокоено тем, какими могут быть последствия этой кампании в средне‑ и долгосрочной перспективе.

Напомним, что франко-фламандский этнический конфликт между франкоговорящими валлонами и нидерландоговорящими фламандцами в Бельгии продолжается с середины XIX века. Сейчас, после каталонского кризиса, фламандский национализм вновь активизировался.