Нитаньяху: Израиль готов расширять отношения с Арменией

Ереван, , 13:32 — REGNUM Израиль готов расширять отношения с Арменией, поскольку между двумя странами наличествует большой потенциал для сотрудничества. Об этом, как сообщает пресс-служба армянского МИД, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с находящимся с официальном визитом в Израиле министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Встрече в двустороннем формате предшествовала расширенная встреча делегаций.

Источник сообщает, что Налбандян с удовлетворением отметил активизацию армяно-израильских контактов за последний период и выразил уверенность, что на основе богатых исторических традиций двух народов и благодаря совместным усилиям они получат новый импульс.

Читайте также: Арман Навасардян: Армения и Израиль

Собеседники увидели символичность в том, что визит Налбандяна происходит в год 25-летия установления дипотношений между Арменией и Израилем и выразили уверенность, что это хороший повод для оценки пройденного пути и для новых шагов в направлении развития отношений.

На встрече была подробно обсуждена повестка армяно-израильских отношений, а также сотрудничество в международных структурах. Стороны обменялись мнениями относительно развития торгово-экономических отношений, стимулирования деловых контактов, расширения двусторонней правовой базы и развития сотрудничества в области информационных технологий, науки, образования, туризма и сельского хозяйства.

Премьер Израиля и армянский министр затронули также вопрос армянского наследия Иерусалима, обменялись мнениями относительно актуальных региональных и международных вопросов. Налбандян представил также позицию Армении и Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию Карабахского конфликта.

Ранее Налбандян встретился с вице-спикером и спикером Кнессета, главой парламентской группы дружбы Армения-Израиль Тали Плосков, Армянским патриархом Иерусалима, архиепископом Нурхан Манукян и рядом министров правительства Израиля. Армянский министр посетил также мемориал Яд-Вашем.

Ежегодный товарооборот между Арменией и Израилем составляет несколько миллионов долларов или менее 0,1% внешнеторгового оборота Армении. Несмотря на установление дипотношений между двумя странами в 1992 году, Армения и Израиль не имеют непосредственно действующих диппредставительств.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Армении проводит встречи в Израиле