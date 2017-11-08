ЦИК России назначил Писарюка членом Саратовского облизбиркома

Саратов, , 13:26 — REGNUM ЦИК назначил членом избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса представителя партии власти Владимира Писарюка. Как сообщает ИА REGNUM, на заседании ЦИК в режиме видеоконференции была также рассмотрена вторая кандидатура — представителя «Яблока» Дениса Руденко.

Во время видеоконференции состоялось представление Писарюка и Руденко, которые окончили саратовскую юридическую академию (СГЮА). Было подчеркнуто, что за плечами Писарюка опыт избрания депутатом в Саратовскую областную думу.

В итоге за Писарюка проголосовало большинство членов ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября на заседании Саратовской облдумы глава от обязанностей главы регионального избиркома освобожден Павел Точилкин, в вину которому поставлены многочисленные нарушения на выборах губернатора и депутатов регионального парламента. На этом же заседании досрочно сложил полномочия депутата представитель фракции «Единая Россия» Владимир Писарюк.

Напомним, Писарюк дважды избирался депутатом областной думы — пятого и шестого созывов.

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