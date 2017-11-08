В Грузии стало меньше организованной преступности

Тбилиси, , 13:26 — REGNUM По индексу организованной преступности Грузия улучшила позиции и переместилась с 78-го места, которое занимала в 2012 году, на 37-е место. Об этом сообщает МВД Грузии со ссылкой на отчёт о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Согласно отчету, в Грузии минимальны рэкет и вымогательство в отношении бизнеса, а по ущербу, нанесенному бизнесу в результате преступлений и насилия, страна за пять лет переместилась с 56-й на 30-ю позицию.

По индикатору доверия полиции Грузия занимает 42-е место среди 137 исследованных стран и имеет самый лучший показатель в регионе.

По индексу кибербезопасности Грузия также улучшила позиции и передвинулась с 12-го места, которое занимала в 2014 году, на 8-е в 2017 году.

Первые годы после смены власти в Грузии путем парламентских выборов 2012 года МВД регулярно публиковало информации о снижении показателя регистрации преступлений и увеличении показателя их раскрываемости. Согласно последним статистическим данным министерства, в 2016 году в Грузии было зарегистрировано в общей сложности 35 997 преступлений. Из них раскрыто 20 661 преступлений, или 57,4% всех зарегистрированных преступлений. В 2015 году было зарегистрировано 35 096 преступлений, а раскрыто — 21 176, но в 2012 году было зарегистрировано 38 736 преступлений, из которых раскрыто — 9 891.