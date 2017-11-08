В Армении мэром города избран судимый за фальсификации на выборах

Ереван, , 13:23 — REGNUM На прошедших 5 ноября выборах в органы местного самоуправления Армении зарегистрирован незаурядный случай. Он удивил даже тех, кто давно привык к тому, как в стране проходят выборы, и кто в результате этих выборов побеждает.

Мэром города Чамбарак, который находится на севере Армении в области Гехаркуник, был избран беспартийный Вазген Адамян. Он получил 4349 голосов, а его соперник, Юрик Авалян — 1424 голоса.

Всё бы ничего, но за несколько месяцев до этого Адамян был осуждён за фальсификации на парламентских выборах, которые состоялись в апреле 2017 г.

Согласно приговору суда общей юрисдикции первой инстанции Гегаркуникского марза (области) Армении Вазген Адамян был признан виновным по ст. 154 УК Армении (нарушение тайны голосования) и приговорён к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. драмов.

Согласно обвинительному заключению, на парламентских выборах 2 апреля 2017 г. на избирательном участке 20/24, который располагался в здании чамбаракской старшей школы, Вазген Адамян нарушил тайну голосования жителя города Арцруна Гуляна. Адамян подошел к нему и спросил, за кого тот собирается голосовать. Гулян отказался сообщить, после чего Адамян последовал за ним к кабинке для голосования и проследил за тем, как тот проголосовал, тем самым нарушив тайну голосования избирателя. На избирательном участке 20/24 правящая Республиканская партия получила 61% голосов избирателей, при том что в Гехаркуникской области эта цифра составляла всего 52%.

В суде Адамян признал себя виновным. Основанием для возбуждения уголовного дела послужил видеоматериал радио «Свобода». На видео видно, как Адамян и ещё один мужчина также мешают журналисту радиокомпании выполнять свою проффесиональную деятельность. Однако по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста дело возбуждено так и не было.

Кроме того, судя по публикациям армянской прессы, судимость Адамяна не погашена, а согласно Конституции Армении, права быть избранными не имеют лица, осужденные за совершение других (не тяжких) преступлений по вступившему в законную силу приговору и отбывающие наказание. То есть Адамяна не имел права принимать участия в выборах.

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