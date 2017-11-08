Ценный кадр: глава Хакасии не отпустил чиновника на пенсию

Абакан, , 13:10 — REGNUM Мотивы кадровых перестановок в Хакасии остаются для жителей региона тайной за семью печатями. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал хакасский политолог Дмитрий Буреев, комментируя информацию о том, что глава региона Виктор Зимин убедил руководителя своей администрации Валерия Денщикова не уходить на пенсию и продолжить работу.

С того момента, как Зимин согласовал отставку руководителя администрации главы Хакасии Валерия Денщикова, не прошло и двух недель.

Напомним, 27 октября 2017 года в правительстве Хакасии ИА REGNUM сообщили, что Валерий Денщиков освободил занимаемую должность по собственному желанию в связи с выходом на заслуженный отдых. Уточнялось, что глава Хакасии заявление подписал и Денщикова отпустил, поблагодарив его за «труд на благо республики».

Однако 7 ноября в правительстве региона объявили, что Зимин убедил руководителя администрации главы Хакасии «повременить с выходом на пенсию».

«Сейчас не то время, чтобы отпускать на вполне заслуженный отдых опытных, эффективных и проверенных управленцев», — прокомментировал Виктор Зимин.

Стоит отметить, что местные массмедиа должность руководителя администрации главы Хакасии назвали «расстрельной». Видимо, такая нелестная характеристика отсылает к событиям декабря 2016 года. Тогда администрацией главы Хакасии руководил Владимир Бызов. В конце прошлого года стало известно, что он стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Чиновника арестовали, и глава Хакасии уволил его с занимаемой должности. В феврале 2017 года глава Хакасии предложил занять эту должность Денщикову, руководившему до этого министерством спорта. При этом Зимин сопроводил это назначение просьбой вернуть утраченное доверие администрации главы Хакасии.

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«Для общественности эти кадровые пертурбации и их мотивы — тайна за семью печатями. Но кое-что ясно и понятно: между господином Зиминым и руководителем его администрации выстроены достаточно крепкие взаимоотношения, которые могут пройти достаточно жёсткую проверку. Тем более что господин Зимин неоднократно сам заявлял, что они с Валерием Денщиковым — старые друзья. Вот, видимо без своего друга главе региона дальше работать некомфортно», — предположил политолог Дмитрий Буреев.

По его словам, за последнее время в Хакасии «много чего произошло»:

«Всё это откликнулось как внутри региона, так и на федеральном уровне. И, по-видимому, губернатор понял, что «старый друг лучше новых двух», и не стал усугублять ситуацию в Хакасии ещё больше, ставя под угрозу, в том числе, и свои давние отношения с членами команды».

Напомним, октябрь для Хакасии действительно стал непростым месяцем. И это связано с уровнем взаимоотношений властей разного уровня.

Именно в октябре депутаты республиканского парламента — Верховного Совета — заявили, что Хакасия нуждается в федеральной помощи, так как ситуацию, складывающуюся в регионе, можно назвать катастрофической. Парламентарии в открытую попросили у федеральной власти ни много ни мало 28,2 млрд рублей. Они аргументировали это тем, что только 17,9 млрд необходимо на погашение коммерческих заимствований республики. По прогнозам парламентариев, госдолг Хакасии к концу 2017 года должен составить 24,7 млрд рублей (137% от собственных доходов).

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В свою очередь, глава Хакасии Виктор Зимин назвал цифру, озвученную в депутатской просьбе, «не совсем корректной».

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В ноябре после поездки в Москву Зимин объявил о том, что Хакасии оказали «беспрецедентную» помощь в размере 9,6 миллиардов рублей.

«Плюс мы перед этим ещё получили 4,7 (млрд рублей) и 1,3 (млрд рублей). То есть, в конечном итоге, почти 16 миллиардов республика получили средств», — заявил он.

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Ещё одна щекотливая ситуация также связана с деятельностью республиканского парламента. После задержания депутата Верховного Совета Владимира Нырцева, ставшего фигурантом уголовного дела, спикер республиканского парламента Владимир Штыгашев сделал громкое заявление. Он сказал, что любой из депутатов «под надуманным предлогом» может оказаться на месте Нырцева. Также он высказался по поводу обыска в Верховном Совете:

«За это еще тоже ответят. Это не кабинет товарища Нырцева, а кабинет комитета Верховного Совета».

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Добавим, в октябре 2017 года позиции Зимина на посту руководителя региона ослабли. Об этом свидетельствуют данные рейтинга влияния глав субъектов РФ за октябрь. В сентябрьском рейтинге Зимин был на 75-й строчке. В октябрьском — на 78-й.

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Справка: Валерий Денщиков родился 2 июня 1952 года в городе Минусинске Красноярского края. В 1971 году окончил Минусинский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1982 году — Абаканский Государственный педагогический институт. С 1972 года занимался тренерской работой. Организатор школы велосипедного спорта в Хакасии. В 1986 году окончил «Высшую школу тренеров» в Москве. В 1995 году стал заслуженным тренером Российской Федерации. С 27 января 2009 года был министром по физической культуре и спорту Хакасии. С 14 мая 2014 года — министр спорта Хакасии. Руководителем администрации главы Хакасии является с февраля 2017 года.