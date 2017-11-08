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МВД готовит закон о лицах с неопределенным статусом

Политика

Закон коснется примерно 4,5 тыс. человек

Москва, 8 ноября 2017, 13:04 — REGNUM  Законопроект о лицах с неопределенным статусом готовит МВД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом сообщил в ходе «правительственного часа» в Госдуме глава МВД Владимир Колокольцев.

«Сегодня в поле зрения МВД России их более 4,5 тыс. Данная категория не подпадает под специальные нормы закона о гражданстве», — отметил Колокольцев.

«Для изменения ситуации нами готовится соответствующий проект федерального закона. Им вводится документ, удостоверяющий личность, который позволит в дальнейшем этим людям определиться со своим правовым статусом», — пояснил министр.

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«Правительственный час» в ГД главы МВД Владимира Колокольцев
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