Пушков: Разрыв дипотношений между Россией и Украиной — большая глупость

Москва, , 13:06 — REGNUM Разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной несет в себе только минусы для Киева и является большой глупостью, заявил 8 ноября глава комитета по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Пушков также отметил, что, несмотря на минусы, в Киеве способны разорвать отношения.

«Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2017 года газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Верховной Раде Украины написала, что депутат от правящей партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник внес поправки в закон «о реинтеграции Донбасса», согласно которым возможен разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной и закрытие дипломатических учреждений.

Источник отметил, что за поправки проголосует большинство депутатов Рады. В планы президента Украины Петра Порошенко, согласовавшего закон с заместителем госсекретаря США Куртом Волкером совсем в другом ключе, такое решение не входило.

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