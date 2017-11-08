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Пушков: Разрыв дипотношений между Россией и Украиной — большая глупость

Политика

Разрыв дипломатических отношений возможен в связи с внесением поправок в закон о «Реинтеграции Донбасса» в Верховную Раду Украины

Москва, 8 ноября 2017, 13:06 — REGNUM  Разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной несет в себе только минусы для Киева и является большой глупостью, заявил 8 ноября глава комитета по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Пушков также отметил, что, несмотря на минусы, в Киеве способны разорвать отношения.

«Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны», написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2017 года газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Верховной Раде Украины написала, что депутат от правящей партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник внес поправки в закон «о реинтеграции Донбасса», согласно которым возможен разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной и закрытие дипломатических учреждений.

Источник отметил, что за поправки проголосует большинство депутатов Рады. В планы президента Украины Петра Порошенко, согласовавшего закон с заместителем госсекретаря США Куртом Волкером совсем в другом ключе, такое решение не входило.

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