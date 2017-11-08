Киев запустил масштабную украинизацию в области музыки и кино

Киев, , 12:24 — REGNUM С 8 ноября на Украине начался новый этап внедрения закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций». Теперь согласно нововведениям каждая третья песня на радио должна быть на украинском языке.

Таким образом, доля украиноязычных песен на радио увеличивается с 25% до 30% от общего объема песен, прозвучавших в течение суток. Отдельно в норме закона прописана необходимость использовать украиноязычные песни и программы в эфирах с 7:00 до 14:00 и в промежутке времени 15:00 — 22:00.

При этом доля передач на радио, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должна составить не менее 55% (ранее квота составляла 50%). За невыполнение вышеперечисленных требований радиостанция платит штраф в размере 5% общей суммы уплаченного лицензионного сбора по соответствующей лицензии.

Льготы для украинского кино

Также 7 ноября Рададо 1 января 2023 года освободила от уплаты налога на добавленную стоимость производство украинских фильмов. Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине» поддержали 228 депутатов.

Отмечается, что от НДС освобождаются постановка, производство и распространение национальных фильмов. Также налоговые льготы ввели на поставку работ и услуги по дублированию, озвучивание на государственный язык иностранных фильмов, восстановление и реставрацию национального кинематографического наследия. Вместе с тем депутаты направили на повторное второе чтение законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине».

Российских артистов направили в СБУ

Кроме того, вчера на сайте Верховной Рады был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко, который обязал организаторов гастролей российских артистов согласовывать выступления с СБУ. Теперь организаторы гастролей должны за 30 дней до проведения мероприятия получить соответствующее разрешение у СБУ. В случае не уведомления ведомства им грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (от $ 6,2 тыс. до $ 14,4 тыс.).

В то же время украинские власти не отменяли действие «черного списка» российских артистов, которые давали концерты в Крыму, Донецке и Луганске или делали антиукраинские заявления. По состоянию на ноябрь 2017 года в запретных списках оказалось более 140 артистов из России.

Среди них режиссеры Карен ШахназаровиПавел Лунгин, музыкантыи певцыАлександр Розенбаум,Сергей Пенкин,Николай Расторгуев, Иосиф Кобзон, актерыВасилий Лановой,Валентин Гафт,Олег Табаков, Валентина Талызина,Валентина Теличкина.

Ранее, с 8 ноября 2016 года украинские радиостанции были обязаны транслировать каждую четвертую песню на украинском языке. Кроме того, для радиостанций, которые в соответствии с условиями лицензии в течение суток, а также в каждом промежутке времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00 транслируют не менее 60% песен на официальных языках Европейского Союза, обязательная минимальная доля украиноязычных песен устанавливается на уровне 25%.

Напомним, 16 июня 2016 года украинский парламент принял законопроект № 1421-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций». Его поддержали 268 депутатов.