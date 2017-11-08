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Состояние отношений между Грузией и Россией обсудили в Страсбурге

Политика

Генсек Совета Европы подготовил очередной консолидированный отчёт «Конфликт в Грузии»

Тбилиси, 8 ноября 2017, 13:18 — REGNUM  Ситуация на «оккупированных территориях» и состояние отношений между Грузией и Россией были основной темой беседы на встрече первого заместителя министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. По информации МИД Грузии, встреча состоялась 8 ноября в Страсбурге, где проходит 1299-е заседание Комитета заместителей министров Совета Европы.

По заявлению Давида Залкалиани, очень важно, чтобы вопросы, связанные с ситуацией на «оккупированных территориях» Грузии, всегда стояли в повестке дня международных организаций.

На нынешнем заседании комитета будет представлен очередной, 16-й консолидированный отчет генсека Совета Европы «Конфликт в Грузии», который, по оценке Давида Залкалиани, предоставляет мировому сообществу объективную информацию о событиях, происходящих в Абхазии и Южной Осетии. В частности, в этом отчёте говорится о фактах уничтожения собственности этнических грузин, притеснения по этническому признаку, ограничения свободы передвижения, запрета на обучение на родном грузинском языке, возведения искусственных заграждений и других фактах нарушения прав человека, пояснил представитель МИД Грузии.

Генсек Совета Европы выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подтвердил, что продолжит составление консолидированных отчетов о конфликтах в Грузии. Он одобрил действия грузинских властей, направленные на восстановление доверия со стороны абхазов и осетин, подчеркнул значение женевских международных консультаций в деле урегулирования конфликтов.

В ходе визита в Страсбург первый замминистра иностранных дел Грузии также встретился с постоянными представителями стран ЕС в Совете Европы, которым также предоставил детальную информацию о последних событиях в Абхазии и Южной Осетии и об усилиях Грузии по урегулированию конфликтов.

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Грузия и Абхазия

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