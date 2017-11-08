Косачёв: Пора уже и простым украинцам подать голос

Москва, , 11:41 — REGNUM Разрыв Украиной дипотношений с Россией — шаг разрушительный и безответственный, уверен глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Похоже, украинские политики заигрались в «войнушку», и чем меньше «российской агрессии» они могут предъявить миру и собственному народу, тем решительнее риторика и акты, отметил сенатор.

Если вспомнить американский Конгресс, который также принимает все более жесткие меры против России на фоне полного отсутствия каких-либо враждебных шагов с ее стороны, можно сказать, что это становится уже трендом: если «враг» не хочет враждовать — его надо заставить, рассуждает он.

«Понятно, что на Киев давит и улица — очередной майдан уже под окнами, и на Россию его списать нельзя. А международные финансовые институты требуют под новые транши еще больше закручивать гайки — повышать цены на газ для населения и т.п. Все это резко взвинчивает спрос на «агрессию», — констатировал он в соцсети.

Но разрыв дипотношений — шаг беспрецедентный даже для заигравшихся политиков, подчеркнул Косачёв.

«И последствия скажутся на миллионах людей, ведь это означает и резкое сокращение либо даже прекращение взаимного консульского обслуживания россиян и украинцев», — указал сенатор.

Надежды на то, что здравый смысл в Раде в последний момент возьмет верх не так много — он там давно редкий гость, да и поправку вносит представитель президентской фракции (хотя самому Петру Порошенко сейчас такая радикализация ситуации вряд ли с руки с учетом ожиданий Запада), считает парламентарий.

«Но пора уже и простым украинцам подать голос, ведь эта мера бьет по ним больше, чем по кому-либо еще», — заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Клинцевич: Разрыв Украиной дипотношений с РФ — конец на тупиковом пути