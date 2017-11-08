Дипломат из Польши: Львов является польским городом

Варшава, , 11:43 — REGNUM Львов является польским городом, потому что государство Украина в 1919—1920 годах, когда произошла оккупация города, не существовало, заявил 6 ноября вице-консул генконсульства Польши в украинском Луцке Марек Запур, об этом сообщил заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук на своей странице в Facebook.

Круглый стол на тему «Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период» состоялся в городе Ровно с участием делегатов из Польши и Украины.

По словам Марчука, свое заявление польский дипломат сделал в ответ на высказывание украинских участников круглого стола о том, что Польша якобы захватила часть территории Украинской народной республики (УНР) в 1919—1920 годах.

«Вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время не существовало, Львов — это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путём оккупировала Крым и Донбасс», — сообщил Марчук.

Он указал, что мероприятие, посвященное деятельности польского оккупационного чиновника Генрика Юзевского является провокационным, и что «Волынский эксперимент» был закреплением польской власти после колонизации и ассимиляции местных украинцев.

Ранее в Варшаве лозунг «польский Львов» использовался националистами во время проведения «Марш независимости» в 2016 году, приуроченного ко Дню независимости Польши.

Напомним, Львов был польским городом с 1919 по 1939 годы. Вместе с присоединением западной Украины к СССР Львов был передан Украинской ССР, а с обретением независимости остался в составе Украины.

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