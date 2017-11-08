Главе Саратова нашли конкурента для конкурсного отбора

Саратов, , 11:21 — REGNUM Исполняющему полномочия главы Саратова Михаилу Исаеву нашли кандидата, который составит ему конкуренцию для формальной процедуры избрания мэра. Как сообщает ИА REGNUM, вторым претендентом на должность градоначальника назначен глава администрации Фрунзенского района Игорь Молчанов.

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На заседании Саратовской городской думы председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Александр Янклович отметил, что по итогам конкурсной комиссии для представления в качестве претендентов на должность мэра одобрены две кандидатуры: исполняющий полномочия главы Саратова Михаил Исаев и глава администрации Фрунзенского района Игорь Молчанов. По словам Янкловича, депутаты тайным голосованием выберут главу областного центра 10 ноября.

Напомним, конкурсная комиссия состоит из 18 человек, девять из них назначены губернатором, другие — городской думой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющий полномочия главы Саратова Михаил Исаев, не дожидаясь официального избрания, уволил многих чиновников, занимавших посты руководителей структурных подразделений городской администрации. По его словам, это не «кадровые чистки» и устранение неугодных людей, а нежелание самих уволившихся чиновников взять на себя ответственность за ранее принятые ими решения.

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