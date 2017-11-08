Андрей Турчак избран вице-спикером Совфеда

Москва, 8 ноября 2017, 11:18 — REGNUM Совфед избрал и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака вице-спикером верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.
Кандидатуру бывшего губернатора Псковской области внесла на обсуждение палаты спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Одновременно парламентарии по предложению Матвиенко приняли решение увеличить количество должностей вице-спикера Совфеда с пяти до шести. Матвиенко аргументировала предложение повышенной загруженностью Совфеда, появлением новых направлений работы, а также ростом количества представительских функций.