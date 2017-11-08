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Андрей Турчак избран вице-спикером Совфеда

Политика

Он стал шестым зампредседателя Совета Федерации

Москва, 8 ноября 2017, 11:18 — REGNUM  Совфед избрал и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака вице-спикером верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Кандидатуру бывшего губернатора Псковской области внесла на обсуждение палаты спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Одновременно парламентарии по предложению Матвиенко приняли решение увеличить количество должностей вице-спикера Совфеда с пяти до шести. Матвиенко аргументировала предложение повышенной загруженностью Совфеда, появлением новых направлений работы, а также ростом количества представительских функций.

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Совет Федерации РФ

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