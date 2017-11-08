Химатака в Сирии: Давление на миссию СБ ООН и странности в докладе

Нью-Йорк, США, , 11:12 — REGNUM Глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле заявил о давлении представителей стран Совета Безопасности (СБ) ООН на экспертов миссии. Их дергали «с одной стороны и с другой».

«Если вы не будете следовать нашим инструкциям, потому что мы — члены пятерки постоянных членов СБ ООН, тогда мы не примем ваши заключения», — цитирует Муле РИА Новости.

Также Муле признал, что за полгода работы миссии, которой предстояло выяснить, кто именно в апреле 2017 года применил в сирийском Хан-Шейхуне химоружие, эксперты туда так и не доехали. Глава миссии сослался на то, что там идут боевые действия и это было опасно.

Мандат комиссии истекает через девять дней, однако миссия Муле продолжит работу еще два года. Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков назвал доклад не выдерживающим критики.

На состоявшемся 7 ноября заседании СБ по химической демилитаризации Сирии он заявил, что доклад содержит грубые ошибки, нестыковки и противоречия. В частности, текст изобилует оборотами «возможно», «вероятно», «можно предположить», «скорее всего».

Обвиняет Запад в химатаке правительство Башара Асада, и доказательная база виновности властей Сирии в докладе строится на версии о том, что авиабомба с зарином якобы была сброшена с пролетавшего неподалёку от Хан-Шейхуна военного самолёта. Но в докладе нет свидетельств ни по средству доставки, ни по типу боеприпаса, ни по способу распыления зарина.

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Получается, что все выводы её работы основывались на косвенных свидетельствах, причем подавляющее их большинство было предоставлено оппозицией и всецело скомпрометировавшими себя НПО, такими как «Белые каски», тесно связанные с террористами из «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, в миссии ключевые позиции занимают представители стран, вовлечённых в сирийский конфликт и враждебных официальному Дамаску, что может привести к необъективному расследованию. На это ранее Россия неоднократно указывала, предлагая сформировать состав миссии на широкой географической основе, отметил он.

Среди конкретных нестыковок в представленном докладе — странная форма воронки, говорящая, скорее, о подрыве на земле, а не о том, что была сброшена авиабомба и вид пострадавших, явно не соответствующий реакции человеческого организма на зарин. Причем, фрагменты бомбы так и не были найдены, а «сбросили» с явно не подходящей для бомбометания сирийского Су-22 траектории полета.

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Со своей стороны, предлагая продлить мандат миссии, российская сторона предлагает повысить его эффективность в соответствии со стандартами Конвенции по запрещению химоружия, добавил Сафронков.

Постпред США Никки Хейли подчеркнула, что США не могут принять положения российского проекта резолюции, поскольку они позволят «оградить сирийцев от расследования или признания ответственными за применение химического оружия». Хейли считает, что СМР сделал свою работу и теперь «настал черед» Совета Безопасности, который должен «немедленно продлить» полномочия комиссии и привлечь виновных в химических атаках в Сирии к ответственности.

США поддержали представители Франции, Великобритании и других стран, Китай поддержал российский вариант текста. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари отверг все обвинения в адрес своей страны, назвав неубедительными доказательства, приведенные комиссией. В своей работе эксперты миссии использовали «сфабрикованные улики», а проведенная ими работа была «небеспристрастной и непрофессиональной».

Напомним, так называемая химическая атака в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб, Сирия) стала поводом для ракетного удара США по сирийской авиабазе Эш-Шайрат (провинция Хомс) 7 апреля 2017 года. Основанием для ракетного удара стала видеозапись с «места ЧП», на которой показаны люди, якобы пострадавшие от химического оружия.

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Доказательств применения химического оружия сирийскими военными представлено не было. Сирийская сторона заявила, что химоружия не применяла. Ряд экспертов утверждает, что снятые на видео люди не могли быть отравлены зарином, поскольку при таких отравлениях наблюдается совсем другая клиническая картина.