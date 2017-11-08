Клинцевич: Разрыв Украиной дипотношений с РФ — конец на тупиковом пути

Москва, , 10:55 — REGNUM Разрыв Украиной дипотношений с Россией — это своего рода конечная станция на том тупиковом пути, по которому Киев вел народ после Майдана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Из этого разрыва, если он станет фактом, непреложно вытекают по меньшей мере три следствия: украинская власть полностью снимает с себя все обязательства по выполнению Минских договоренностей, дает карт-бланш наиболее оголтелым националистическим силам, бросает на произвол судьбы миллионы своих граждан, работающих в России», — сказал сенатор.

Решение властей Украины — «агония киевского режима: поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны», считает Клинцевич.

Верховная рада Украины может принять решение о разрыве дипотношений с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Верховной раде. По данным издания, пункт о разрыве дипломатических контактов и закрытии представительств будет внесен в закон о реинтеграции Донбасса.

В Киеве рассчитывают, что его интересы в Москве станут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария, сообщает издание.

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