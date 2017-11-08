93% граждан уверены в боеспособности Вооруженных сил России

Москва, , 10:48 — REGNUM Основными задачами Вооруженных сил РФ являются защита граждан и территориальной целостности России и укрепление боеспособности страны. Об этом заявили 43% и 32% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти абсолютное большинство граждан РФ (93%) уверены в боеспособности Вооруженных сил и в то, что при возникновения реальной угрозы со стороны других стран, российская армия защитит граждан.

Стоит отметить, что за последние 5 лет число граждан, оценивающих деятельность российской армии как положительную, растет (в 2012 году — 52%).

Также растут оценки состояния Вооруженных сил. Так, в 2017 году 62% оценивают его как хорошее. О плохом состоянии армии заявили лишь 5% опрошенных.

Деятельность министра обороны России Сергей Шойгу также оценивается гражданами высоко — 4,7 балла из 5 возможных.

Главным достижением Вооруженных сил РФ страны за последние 5 лет 34% опрошенных считают модернизацию вооружения.

Меры властей по повышению уровня эффективности обороноспособности России отмечают 86% респондентов.

Опросы проведены в октябре 2017 года. В каждом опросе принимают участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, видеть своего близкого родственника (мужского пола) в рядах военнослужащих хотели бы 64% жителей России (исторический максимум), обратного мнения придерживаются 25% граждан.

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