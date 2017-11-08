СБ ООН обвинили в давлении на миссию по расследованию химатаки в Сирии

Вашингтон, , 10:32 — REGNUM На экспертов миссии по расследованию химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне оказывалось давление со стороны представителей стран Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле в интервью РИА «Новости».

"В процессе работы нас дергают с одной стороны и с другой, говорят, как делать наше дело, — сказал Муле. — Мол, если вы не сделаете вот так, к вам не будет доверия. Если вы не будете следовать нашим инструкциям, потому что мы — члены пятерки постоянных членов СБ ООН, тогда мы не примем ваши заключения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию возможных случаев применения химического оружия в Сирии представил доклад, в котором ответственность за якобы совершенную химическую атаку в сирийском населенном пункте Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года возложена на власти Сирии.

Однако, доказательств применения химического оружия сирийскими военными до сих пор представлено не было.

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