«Резонанси»: Будущего президента Грузии назовет Иванишвили

Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Решение о том, кого «Грузинская мечта» представит кандидатом на пост президента Грузии на выборах в октябре 2018 года, примет бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье «Кого изберет Иванишвили президентом в 2018?» со ссылкой на представителей правящей партии и грузинских политологов.

«В октябре будущего года население Грузии в последний раз изберет президента сроком не на пять, а на шесть лет, и в кулуарах «Грузинской мечты» уже идет обсуждение вероятных кандидатов. В «Мечте» все уверены, что окончательное решение примет экс-премьер Бидзина Иванишвили, но до этого внутри команды рассматривается несколько кандидатур, и речь идет о том, что между премьер-министром Георгием Квирикашвили и мэром Тбилиси Кахой Каладзе существует своего рода внутриклановое состязание за то, кто сумеет убедить Иванишвили назвать кандидатом представителя его крыла», — размышляет автор статьи.

В статье называется несколько фамилий. Это и нынешний глава МИД Михаил Джанелидзе, и лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, которому, правда, мешает возраст (34 года, тогда как возрастной ценз для президента — 35 лет), и бывший премьер Ираклий Гарибашвили, и нынешний премьер Георгий Квирикашвили, и даже независимый депутат парламента Саломэ Зурабишвили.

Грузинские политологи называют несколько основных критериев, по которым, как они предполагают, и будет выбрана кандидатура будущего главы государства. Это полная преданность (правящей партии — прим. ИА REGNUM ), отсутствие ожидания каких-либо сюрпризов со стороны кандидата, и посвященность в вопросы внешней политики.

«Кто станет будущим президентом, значения не имеет. Требования совершенно четкие: первое — он должен покинуть президентский дворец, второе — не должен предпринимать никаких попыток захвата реальной власти в свои руки, не должен быть принципиальным, настолько упрямым, чтобы его не смогли приватизировать», — заявил в беседе с изданием грузинский политолог Сосо Цискаришвили.

Напомним, что в октябре 2018 года, согласно внесенным в Конституцию Грузии изменениям, в последний раз состоятся всеобщие выборы президента. А с 2024 года главу государства будут избирать отобранные парламентом специальные представители. Это изменение вступит в силу после того, как в 2024 году состоятся выборы парламента по новой, пропорциональной системе.

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