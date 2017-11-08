Глава МВД Украины выпустил книгу о Ленине

Киев, , 10:28 — REGNUM Книгу «Ленин с нами?» представил 7 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, книгу написал сам Аваков в соавторстве с различными украинскими русофобами, вроде руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича и члена правления международного общества «Мемориал» Евгения Захарова.

По словам Авакова, книга составлена не на основе исторических фактов и архивных материалов, а как сборник «размышлений и отзывов известных украинских политиков». Также Аваков дополнил «размышления» описанием современных событий на Украине: декоммунизация, снос советских памятников и другие.

Аваков подчеркнул, что его книга — это «книга-провокация», которая якобы должна начать «дискуссию» в украинском обществе относительно роли коммунизма и Ленина на Украине.

«Кто он, человек и миф Ленин: символ большой коммунистической идеи или воплощение ужасных злодеяний?», — задается вопросом Аваков.

При это книга издана в трех вариантах: на украинском и английском языках, а также на некоем «слободско-русском», вероятно, выдуманным самим автором.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году Киев резко усилил антисоветскую и русофобскую риторику. Вместо того, чтобы объективно оценивать роль России в истории Украины, киевская власть огульно хает все, что принадлежит к русской культуре и истории, включая Толстого и Достоевского.

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