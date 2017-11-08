Первым зампредом Самарского облправительства стал соратник губернатора

Самара, , 10:23 — REGNUM Врио первого заместителя председателя правительства Самарской области назначен Виктор Кудряшов. Как сообщает ИА REGNUM, в элите его называют одним из близких соратников врио губернатора Дмитрия Азарова.

К исполнению обязанностей первого зампреда Кудряшов приступил с 7 ноября, указано в постановлении главы региона.

«В круг задач входит предварительное рассмотрение предложений, проектов постановлений, участие в их подготовке и обеспечение их исполнения, выработка системных мер, направленных на обеспечение высоких темпов устойчивого экономического развития Самарской области, определение приоритетных направлений структурной перестройки экономики региона и механизмов их реализации, а также координация работы органов исполнительной власти по вопросам социально-экономического развития, эффективного использования экономических и финансовых ресурсов», — отметили в облправительстве.

Виктор Кудряшов работал в команде бывшего мэра Самары Дмитрия Азарова, курировал вопросы финансирования, социальную сферу, здравоохранение, благоустройство, дорожное строительство. Как и Азаров он является выходцем из структуры холдинга «Волгапромгаз» — ОАО «Средневолжская газовая компания». Кудряшов и Азаров знают друг друга более 20 лет.

В числе приоритетных задач, которые обозначил Кудряшов после назначения на должность первого зампреда, — принятие бюджета на 2018 год, исполнение федеральных и областных целевых программ, «чтобы жители почувствовали реальные изменения во всех сферах деятельности».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до отставки бывшего губернатора Николая Меркушкина Виктор Кудряшов занимал пост советника главы области. 2 ноября ему исполнилось 46 лет. В 1993 году он окончил с отличием промышленно-экономический факультет Самарского государственного экономического университета, затем аспирантуру этого вуза, защитил диссертацию, занимался преподавательской деятельностью. В 1995—1997 году работал начальником отдела инвестиционной политики департамента по экономике Самарской области, с 1997 по 2000 год руководил экономическим департаментом управляющей компании ЗАО «Волгопромхим».С 2000 по 2006 год был первым заместителем генерального директора ООО «Средневолжская газовая компания», в 2006—2008 годах работал заместителем главы Самары — руководителем департамента экономического развития. В сентябре 2008 года назначен замминистра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. С 2010 по 2014 год работал в должности первого вице-мэра Самары.