США завершили размещение противоракет на Аляске

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Вооруженные силы США завершили работу по размещению на Аляске ракет наземного базирования системы ПРО. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на Агентство противоракетной обороны (MDA).

Отмечается, что ракеты-перехватчики устанавливались на военной базе Форте Грили совместно с компанией Boeing.

«MDA и Boeing установили 2 ноября 44-й перехватчик в (пусковую) шахту в противоракетном комплексе в Форте Грили», — говорится в сообщении.

13 октября представитель Минобороны РФ Александр Емельянов на полях первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что более тысячи противоракет появятся в США к 2022 году, а в перспективе превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России.

По его словам, такое количество систем противоракетной обороны (ПРО) представляет угрозу для российского потенциала сдерживания.

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