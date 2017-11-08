Досрочно: Павловский район Кубани к новым достижениям поведёт новый глава

Краснодар, , 09:54 — REGNUM В Павловском районе Краснодарского края сменился руководитель. Стоявший у руля районной администрации последние два года Владимир Трифонов подал в отставку. Причем ушел он с поста раньше срока, передаёт ИА REGNUM 8 ноября.

Читайте также: Параллельная реальность власти на Кубани

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района был рассмотрен на вчерашней сессии совета муниципального образования. Решение было принято положительное — 7 ноября стал последним днём работы Трифонова в должности главы района. В тот же день отставку Владимира Трифонова принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее по теме: Приморско-Ахтарский район Кубани остался без главы: что в наследство?

17 лет бессменно: в Белореченском районе Кубани избрали нового главу

Заместитель главы Кубани Алексей Копайгородский, принявший участие в сессии местного парламента, поблагодарил теперь уже бывшего руководителя Павловского района за работу, при этом отметив ряд недостатков, которые пока преодолеть не удалось.

«У района неплохие рейтинги по направлениям экономического развития, жилищной политики и ЖКХ, социально-культурной сферы. Однако заработная плата учителей и работников здравоохранения остается ниже среднекраевого уровня», — заявил Копайгордский.

Кроме того, по его словам, в районе недостаточно эффективно проводится работа по энергосбережению, организации муниципального управления, снизились объемы строительства, оборота предприятий общепита. По показателям комплексной оценки социально-экономического развития муниципалитетов, Павловский район входит в группу территорий со средним уровнем развития и по результатам 2016 года занимает 14 место в крае.

«Мы отмечаем вклад в развитие Павловского района Владимира Трифонова, но дальше муниципалитет будет вести вперед уже другой руководитель», — сказал вице-губернатор.

Нового главу района изберут по конкурсу. По решению депутатов он состоится 12 февраля 2018 года. Принимать документы от кандидатов на должность главы муниципального образования Павловский район начнут 11 декабря, заявиться на конкурс можно будет до 26 января 2018 года. На время проведения конкурсных процедур исполнять обязанности главы муниципалитета будет Юрий Шулико. С 2015 года он работал первым заместителем главы Павловского района, курировал организационные, кадровые и правовые вопросы. Отметим, что пока на официальном сайте Павловского района главой муниципалитета по-прежнему значится Владимир Трофимов.

Напомним, в середине августа в ходе инспекционной поездки в Павловский район губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева местные жители пожаловались на качество предоставления медицинских услуг. Так, пациентам сложно получить направления к краевым специалистам, а записи на приём к местному врачу приходится ждать очень долго. Тогда глава региона поручил провести комплексную оценку состояния сферы здравоохранения в районе, и по её итогам принять соответствующие решения.

Как сообщало ИА REGNUM, после критики губернатора Кубани в отставку в феврале 2017 года ушёл глава Апшеронского района Андрей Кравченко. Несмотря на ощутимые успехи по социально-экономическим показателям, работа руководства района вызвала массу нареканий. Также решающим оказался визит главы региона и для главы Горячего Ключа. Кондратьев раскритиковал состояние города-курорта по целому ряду вопросов, отметив его общую неухоженность и отсутствие системного подхода к развитию. После этого градоначальник Николай Шварцман написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Подробнее: Глава Горячего Ключа на Кубани покинул пост после критики Кондратьева

Не справился? Глава Апешронского района Кубани попросился в отставку

В конце сентября — начале октября в Краснодарском крае главы районов сменились сразу в семи муниципалитетах — Новопокровском, Славянском, Кореновском, Мостовском, Тимашевском, Белореченском и Абинском.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымскому району Кубани утвердили нового-старого главу