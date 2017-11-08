Chatham House: В чем суть произошедшего в Саудовской Аравии?

Эр-Рияд, , 09:47 — REGNUM Новая антикоррупционная чистка в Саудовской Аравии нацелена не только на укрепление позиций наследного принца Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда, но и на усиление контроля за ведущими ведомствами страны. Осуществив ряд арестов высокопоставленных лиц государства, наследник престола продемонстрировал стремление к переменам в королевстве, пишет Джейн Киннинмонт в статье для Chatham House.

Череда арестов высокопоставленных принцев, бывших министров и наиболее богатых бизнесменов страны произошла на фоне интенсификации региональной напряженности: в тот же самый день, находясь с официальным визитом в Эр-Рияде, в отставку подал премьер-министр Ливана Саад Харири, тогда как запущенная повстанцами-хуситами баллистическая ракета смогла проникнуть глубже обычного на территорию Саудовская Аравия. Таким образом, перед Мухаммадом ибн Салманом стоит большое число политических рисков на различных направлениях, однако вполне возможно, что благодаря осуществленным им арестам сократится риск того, что тот или иной член королевской семьи в обозримом будущем бросит ему вызов.

Произошедшие 5 ноября аресты являются лишь частью тех мер, с помощью которых наследный принц стремится изменить принципы управления Саудовской Аравией. В СМИ страны произошедшее представляется как столь необходимая борьба с коррупцией, тогда как на Западе утверждают, что были проведены политические чистки. Вероятнее всего, можно говорить и о том, и о другом. Так, в королевстве наблюдается довольно сильное недовольство со стороны общественности относительно коррупции, патронажа и кумовства. Продемонстрировав, что и влиятельные, и богатые могут быть привлечены к ответственности за коррупцию, наследный принц делает шаг в сторону решения проблемы, беспокоящей общественность, что в целом прибавит ему популярности.

В то же самое время в ходе арестов с политической сцены убран бывший наследный принц, усилен контроль Мухаммада ибн Салмана над военными. На этом фоне возникли также вопросы относительно будущего влиятельных медийных организаций. В целом же антикоррупционные меры носят часто политически избирательный характер в странах, в которых институты и принцип главенства права слабы и подвержены влиянию облеченных властью лиц.

С момента, когда отец нынешнего наследного принца занял трон в 2015 году, Мухаммад ибн Салман стал реализовывать ряд параллельных проектов — реформа экономики, либерализация социальной жизни, принятие новой конфронтационной политики и смена тех принципов, по которым осуществлялась интерпретация ислама в королевстве, а также реструктуризации традиционной модели правительства, состоящего из представителей монархии вместе со священнослужителями, для централизации власти в своих руках. Он не боялся своими действиями вызвать отчуждение со стороны традиционных своих сторонников, делая ставку на новых последователей, которые хотят видеть изменения в стране.

Проведение этих арестов служит всем этим целям. В экономическом плане Мухаммад ибн Салман сокращает финансирование правительства и привлекает иностранных инвесторов. Решение проблемы коррупции может быть воспринято как способ урезания расходов и сигнал иностранным инвесторам, что ведение бизнеса с королевством больше не будет носить столь рискованного характера.

Арест богатейшего человека в королевстве, принца аль-Валид бин Талала и ряда принцев и министров преподносится как сигнал о том, что никто не выше закона. Более того, борьба с коррупцией выглядит более убедительно, если она начинается сверху. Тем не менее систематическая борьба с коррупцией также требует развития институтов и принципа главенства права. Перед тем как были объявлены аресты, Мухаммад ибн Салман стал главой новой антикоррупционной комиссии, тогда как во многих странах эту должность занял бы судья или бюрократ, нежели политический лидер.

Все это указывает на еще одну составляющую произошедшего: на стремление к централизации власти в руках наследного принца. Устранение Митеба ибн Абдуллы, главы национальной гвардии Саудовской Аравии, и увольнение главнокомандующего ВМФ дает Мухаммаду ибн Салману более широкий контроль над силами безопасности. Он уже гарантировал себе контроль над МВД, сместив бывшего наследного принца Мухаммад ибн Наиф Аль Сауда, занимавшего пост главы этого ведомства. Митеб — сын бывшего короля страны Абдуллы — сам считался возможным претендентом на трон Саудовской Аравии, теперь он и его брат находятся под арестом.

Среди арестованных бизнесменов большое число тех, кто близок к сыновьям Султана — еще одного бывшего наследного принца, а также главы трех крупных медийных организаций. Они включают в себя Салеха Камеля, председателя компании Okaz Organization for Press and Publication, а также основателя ART и холдинга Dallal Al Baraka Валита аль-Ибрагима и главу телевизионной сети MBC и принца Валида, которому принадлежит Rotana Media.

Затем перед Мухаммадом ибн Салманом стоит задача переоформить социальный договор на постнефтяную эру, а также отыскать новые пути легитимации своего руководства посредством успешного развития, национализма и все более авторитарного подхода. С помощью его крайне заметой антикоррупционной позиции он, отчасти, стремится заручиться поддержкой более молодого поколения граждан королевства, а не полагаться по-прежнему на традиционных сторонников среди представителей знати, духовенства и деловой среды. Мухаммад ибн Салман понимает, что когда население королевства переживает сложную налогово-бюджетную ситуацию, граждане страны хотят, чтобы королевская семья также сократила расходы.

Более того, он, кажется, делает ставку на то, что широкие группы молодых жителей страны хотят видеть радикальные перемены в том, как управляется страна. Наследный принц, по всей видимости, хочет добиться поддержки своего курса на перемены, движимые сверху вниз им самим, а не снизу верх, будь то протесты, активисты или более радикальные претенденты на власть. Аресты этих высокопоставленных фигур, в том числе сыновей прежде высокопочитаемого короля, произошли всего лишь через несколько недель после того, как Мухаммад ибн Салман заявил, что модель интерпретации ислама за последние 30 лет была «ненормальной» и не отвечала духу Саудовской Аравии. И теперь за арестами стоит ожидать появления большого числа информационных сообщений о коррупции на высоком уровне среди принцев Саудовской Аравии.

Все это станет частью разрыва с прошлым, попыткой осуществить переход к новой модели правительства при сохранении правления аль-Саудов. Такая попытка представляет собой авторитарно-популистский подход, который обладает чертами направленного против истеблишмента, несмотря на то, что предпринимается человеком, занимающим одно из ключевых мест в правящей семье королевства.

В целом наступление на высокопоставленных принцев, скорее всего, приведет к укреплению общественной поддержки Мухаммад ибн Салмана и его авторитарных наклонностей. По-прежнему останутся вопросы о разногласиях внутри семьи, однако велика вероятность того, что принцы Саудовской Аравии будут слишком озабочены устойчивостью своих позиций, чтобы мобилизоваться против нынешнего руководства страны. США, со своей стороны, показали незначительный интерес в отношении произошедшего. 4 ноября президент США Дональд Трамп провел переговоры с королем Саудовской Аравии, высоко оценив позицию Эр-Рияда в плане борьбы с экстремизмом, и призвал его разместить акций государственной нефтяной компании Aramco на биржах в Нью-Йорке.